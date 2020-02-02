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Китайский этап Формулы E в Санье отменили из-за коронавируса

Гонка должна была пройти во второй половине марта.

Китайский этап Формулы E в Санье отменили из-за коронавируса
Фото: fiaformulae.com

Гоночная серия Формулы E объявила о решении отложить на неопределенный срок проведение гонки в китайском городе Санья.

"Ввиду дальнейшего распространения коронавируса и после консультаций с соответствующими департаментами провинции Хайнань и муниципалитета города Санья Formula E, FIA, Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской народной республики и наш региональный партнер Enova Holdings совместно приняли решение не проводить этап, запланированный на 21 марта 2020 года", - говорится на сайте соревнований.

Серия готова провести гонку в другие даты, если положение исправится.

Город Санья расположен на юге острова Хайнань. Расстояние до Ухани, где находится эпицентр эпидемии коронавируса 2019-nCoV, - около 1500 километров.

На острове зарегистрировано больше 60 случаев заражения вирусом и одна смерть из-за него.

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