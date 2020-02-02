У двух эвакуированных из Уханя немцев обнаружили коронавирус

У двух человек, эвакуированных в Германию из Уханя, выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление немецкого Красного Креста.

Инфицированные были доставлены в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне в специально оборудованном для перевозки больных инфекционными болезнями транспортном средстве.

В Красном Кресте отметили, что для волонтеров и населения округа Гермерсхайме угрозы заболеть коронавирусом нет.

Напомним, двое инфицированных прибыли в Германию вместе с другими 124 людьми из китайского города Ухань, где произошла вспышка болезни. Все они возвращены добровольно по инициативе германского МИДа самолетом Бундесвера. Для дозаправки и смены экипажа самолет останавливался в Хельсинки, запланированная посадка в Москве была неожиданно отменена.

Общее количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Германии достигло 11.