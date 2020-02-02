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В Новосибирске крыша кафе обвалилась на 200 посетителей

Погибла девушка, четверо людей попали в больницу.

В Новосибирске крыша кафе обвалилась на 200 посетителей
Фото: МЧС РФ

В Новосибирске в результате обрушения кровли во время вечеринки в кафе, которое было размещено в пристройке к зданию, один человек погиб и еще четверо пострадали, передает Интерфакс.

До прибытия спасателей из кафе самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Площадь обрушения составила 240 кв. м.

27-летнего организатора вечеринки задержали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, ранее в ночном клубе в Мадриде обвалился потолок. 26 людей получили травмы.

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