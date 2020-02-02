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Под Львовом в холодильной камере грузовика обнаружили четырех нелегальных мигрантов-подростков

Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Под Львовом в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, вечером 1 февраля нашли четырех нелегалов-подростков. Об этом сообщил начальник управления предотвращения контрабанды Львовской таможни Олег Лев, передает местное издание ZAXID.NET.

"Пройдя украинскую границу через пропускной пункт "Дьяково" на Закарпатье, водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалеевке возле Львова. Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но решил открыть двери холодильной камеры, услышав странные звуки, доносившиеся оттуда - и обнаружил внутри четырех молодых ребят в возрасте 16-17 лет в полусознании", - говорится в сообщении.

В двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое не имеют никаких документов.

По данным медиков, мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывается медицинская помощь.

Издание отмечает, что согласно правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре от +2 до +5 градусов, при этом холодильная камера не вентилируется.

Напомним, 23 октября в Британии обнаружили 39 погибших выходцев из Вьетнама, которые скончались в грузовике с морозильной камерой при попытке нелегально попасть в Европу. В ноябре в Греции задержали фуру-рефрижератор с 41 мигрантом.

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