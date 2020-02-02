В зоне боевых действий на Донбассе в субботу погиб военный, двое ранены

Один из пострадавших военнослужащих подорвался на взрывном устройстве.

В субботу, 1 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб один украинский защитник, еще один получил ранения.

Еще один военнослужащий Объединенных сил пострадал в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Орехово - 38 мин из 120 мм минометов, Новотошковское - 41 мина из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, Хутор Вольный - 14 мин из 82-мм минометов.

Около Песков противник стрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив восемь мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также обстрелы велись по позициям ООС у Красногоровки, Марьинки, Васильевки, Невельского, Луганского, Катериновки.

В штабе отметили, что на все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

Напомним, вчера на Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник.