Днем 1 февраля вблизи залива "Собачье устье" в Оболонском районе Киева рыбаки выловили пакет с отрезанной головой мужчины.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

"Около 14:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинологи исследовали береговую зону реки Днепр, водолазы и сотрудники речной полиции исследовали акваторию залива.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.