В школе во Львовской области во время уроков распылили перцовый баллончик, 5 детей в больнице

Во Львовской области пятерых учеников госпитализировали после того, как в школе распылили перцовый баллончик. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Инцидент произошел в пятницу, 31 января, в школе №3 города Жолква.

"Местный житель 2002 года рождения распылил перцовый баллончик, в результате чего в Жолковскую ЦРБ в состоянии средней тяжести с диагнозом "раздражающее действие верхних дыхательных путей парами неизвестного вещества" госпитализированы пять детей (ученики школы в возрасте 11-12 лет)", - говорится в сообщении.

Директор школы Игорь Скыба рассказал, что хулиганов было двое и они не являются выпускниками школы, а зашли в учреждение якобы проведать знакомую девушку-ученицу. Поднялись на второй этаж и там в коридоре во время урока распылили перцовый баллончик. Дети надышались парами, когда вышли из классов в коридор, передает ZAXID.net.

Детей, которые распылили баллончик задержала и допросила полиция. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Напомним, ранее в школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроков. Шестеро детей госпитализированы, в школе объявили дополнительный выходной.