"Укрзализныця" приостановила онлайн-продажу студенческих билетов

Но их все еще можно приобрести в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" приостановила онлайн-продажу билетов со студенческой льготой. Сервис не доступен с 17:00 31 января и по 15:00 2 февраля, говорится в пресс-службе перевозчика.

"Это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки", – говорится в сообщении.

Купить билет онлайн студенты не смогут не только на официальном сайте УЗ, а и на других, предоставляющих эту услугу. Однако оформить льготный билет можно в железнодорожных кассах.

Напомним, сбой в работе электронной покупки билетов "Укрзализныци" происходил и в июне прошлого года, однако тогда купить билет онлайн нельзя было не только студентам, а и всем остальным пассажирам. Это было связано с большой нагрузкой на сервис покупки билетов booking.uz.gov.ua