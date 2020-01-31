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"Укрзализныця" приостановила онлайн-продажу студенческих билетов

Но их все еще можно приобрести в железнодорожных кассах. 

"Укрзализныця" приостановила онлайн-продажу студенческих билетов
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" приостановила онлайн-продажу билетов со студенческой льготой. Сервис не доступен с 17:00 31 января и по 15:00 2 февраля, говорится в пресс-службе перевозчика.

"Это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки", – говорится в сообщении.

Купить билет онлайн студенты не смогут не только на официальном сайте УЗ, а и на других, предоставляющих эту услугу. Однако оформить льготный билет можно в железнодорожных кассах. 

Напомним, сбой в работе электронной покупки билетов "Укрзализныци" происходил и в июне прошлого года, однако тогда купить билет онлайн нельзя было не только студентам, а и всем остальным пассажирам. Это было связано с большой нагрузкой на сервис покупки билетов booking.uz.gov.ua 

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