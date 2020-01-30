В Раде намерены проверить руководителей транспортных госпредприятий

В Верховной Раде Украины намерены проверить эффективность всех руководителей транспортных госпредприятий. Об этом заявил журналистам народный депутат Украины Сергей Шахов, комментируя увольнение руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, передает РБК-Украина.

"Мы отправили депутатские запросы президенту Украины, премьер-министру и профильным правоохранительным органам - и нас услышали, профильные министерства и лично президент ведет работу по решению затронутых нами вопросов. Результат есть - руководитель УЗ уволен. Модернизация и сохранение рабочих мест должно стать основой экономической безопасности страны", - сказал Шахов.

Кроме того, в рамках Межфракционного депутатского объединения под руководством Шахова, депутаты неоднократно заслушивали отчеты железнодорожников о состоянии подвижного состава, а также устанавливали факты доведения "Укрзализныци" до нищеты и убытков.

Как сообщил нардеп, изношенность локомотивного парка "Укрзализныця" составляет 98%, 3500 единиц техники работает еще с советских времен, 479 единиц нуждаются в ремонте. Средний возраст локомотивов – 39 лет, когда средний срок службы составляет 30 лет, отмечает нардеп.

"Это дешевле и перспективней (модернизация - ред.), с учётом того, что через 20-30 лет на рынке появятся еще более производительные локомотивы, чем тем, которые сейчас покупает УЗ. Deutsche Bahn сейчас ориентируется на модернизацию своего локомотивного парка, хочет сокращать употребление электроэнергии и продолжить срок эксплуатации поездов на 15 лет. Почему у нас сегодня нет инструкций для модернизации предприятий УЗ и отрасли в целом?", - говорит Шахов.

По его словам, депутаты планируют еще раз заслушать представителей "Укрзализныци" через месяц.

Напомним, 29 января 2020 года Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци".

Кравцов руководил "Укрзализныцей" с 30 марта по 25 мая 2016 и с 10 августа 2017 года, сменив на этом посту польского менеджера Войцеха Бальчуна. Он также занимал пост заместителя министра инфраструктуры Украины.