Институт префектов в нынешнем виде создает угрозы для местного самоуправления, - Роман Лозинский

По мнению первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутата от партии "Голос" Романа Лозинского, институт префектов, создание которого было инициировано президентом, создает большие угрозы и возможности подмены собой местного самоуправления.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Децентрализация 2020. Турборежим" в Институте Горшенина.

"Институт префектов в нынешнем виде создает большие угрозы и возможности подмены собой местного самоуправления, возможности не смотреть, соблюдаются ли законы, а исправлять ошибки местной власти. А это - точно не задача государства и не задача президента. Люди выбирают мэров, своих представителей-депутатов, и они должны осуществлять контроль. А мы даем префекту или президенту полномочия вручную "дергать за ниточки" и тем самым делать местное самоуправление зависимым и лояльным. Если все останется в таком виде, то теперь местные князьки будут договариваться с префектом в бане или ресторане, так же как раньше договаривались с главой местной администрации. Потому вопрос префектов точно нужно изменять и смягчать", - подчеркнул Лозинский.

По его словам, когда президент вносит в парламент изменения в Конституцию, все заинтересованные стороны и, в первую очередь, монобольшинство, должны понимать, что в конце это должно быть поддержано 300 голосами, должен быть абсолютный консенсус. А для того, чтобы достичь консенсуса, следует провести широкое обсуждение с экспертным сообществом и международными партнерами.

"Первое представление было зарегистрировано в пятницу, 13 декабря, а второе - 27 декабря, за день до каникул. Ни первое, ни второе не содержали дискуссий. Это спровоцировало около 300 лидеров громад и ассоциаций, которые четко выразили свою позицию - так изменения, касающиеся децентрализации, не принимаются. Такая же позиция была у наших международных партнеров. Так что консенсус нам еще предстоит найти... Зачем вносились эти изменения и для чего они нужны - дискуссионный вопрос. Я считаю, что изменения в Конституцию вносить необходимо - нужно вводить понятие "громада", изменять структуру местного самоуправления, укрупнять районы. Однако, в тексте, внесенном 13 декабря, содержится много потенциальных рисков, которые, в том числе, можно расценивать, как шаг к федерализации - например, на первой же странице предлагается исключить из Конституции перечень областей и устанавливать некий их "статус" исключительно законами Украины. Дискуссии по этим вопросам никакой не было, что и вызвало резко негативную позицию громад и политических групп и партий, в частности, партии "Голос" в том, что касается безопасности. Мы до сих пор не понимаем, как можно трактовать то, что исключительно законами Украины устанавливается некий "статус". И если придут некие пророссийские силы, как они воспользуются такими нормами Конституции? Такие вещи несут в себе определенную угрозу и необходимо тщательно выписать все, чтобы не было злоупотреблений, касающихся федерализации и особого статуса", - сказал Лозинский.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью, а 45,3% опрошенных отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации.