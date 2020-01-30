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Кличко призвал Раду присоединить поселок Коцюбинское к Киеву

Населенный пункт находится внутри столицы, но считается частью области.

Кличко призвал Раду присоединить поселок Коцюбинское к Киеву
Фото: Макс Требухов

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко призвал Верховную Раду присоединить поселок Коцюбинское к Киеву.

Об этом пишет местное издание "Громада Приірпіння" со ссылкой на письма Кличко главе профильного комитета Верховной Рады Андрею Клочко и министру развития громад и территорий Алене Бабак.

Коцюбинское - анклав Киевской области внутри Киева. Вопрос его присоединения к столице обсуждается уже много лет.

В мае 2015 года депутаты поселкового совета приняли решение о присоединении его к пригороду Киева, городу Ирпень, но в мае 2016 года это решение было отменено в суде.

В марте 2018 года в Коцюбинском прошло общественное мероприятие, на котором обсуждался вопрос присоединения поселка к Киеву. В нем приняли участие 1340 жителей поселка, 61% из которых высказались за присоединение к столице.

В сентябре 2018 года Киевский горсовет обратился в Верховную Раду с просьбой изменить границы Киева путем поглощения Коцюбинского. Аналогичное решение в декабре 2019 года принял областной совет.

"Это важное решение, которое поддержало и общество поселка, и Киевский городской совет, к сожалению до сих пор не согласовала Верховная Рада Украины", - пишет мэр столицы.

Кличко отметил, что системы отопления и водоснабжения Коцюбинского связаны с Киевом. При этом жители поселка не могут добиться продления веток коммунального транспорта и вынуждены платить по междугороднему тарифу за поездки к метро. Также после присоединения они смогут претендовать на льготы по карточке киевлянина, водить детей в киевские детсады, получать медицинскую помощь в столичных больницах.

Сейчас в Коцюбинском есть школа, лицей и два детских сада, которые не справятся с ростом населения. Через несколько лет население поселка может достигнуть 30 тысяч человек в связи с активной застройкой промзоны.

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