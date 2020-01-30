Адвокат назвал приостановку дела моряков в России "процессуальным крючком"

Адвокат Николай Полозов заявил, что приостановка дела украинских моряков в России не устраивает сторону защиты.

Об этом говорится в фейсбуке Полозова.

"Нормы уголовно-процессуального законодательства [России] позволяют возобновить производство по уголовному делу в любой момент, когда обстоятельства, послужившие основаниями для приостановления, отпадут. Иными словами, до истечения сроков привлечения украинских военных моряков к уголовной ответственности (по обвинению в нарушении ч. 3 ст. 322 УК РФ, относящегося к категории тяжких преступлений, срок составляет 10 лет), следствие в любой момент может возобновить производство по делу", - объяснил он.

То есть приостановка дела не дает им гарантию безопасности от возможных попыток уголовного преследования и ограничивает их возможности по выезду за границу.

В комментарии "Интерфаксу" Полозова назвал такое решение следствия "процессуальным крючком".

"Моряки объявлены в розыск, так как они остаются в статусе обвиняемых. Мы будем прорабатывать линию защиты с целью добиться прекращения дела", - сказал адвокат.

Напомним, 25 ноябре 2018 года в нейтральных водах возле Крыма российские пограничные войска напали на три украинских корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые шли в Азовское море.

Члены экипажа были взяты в плен, их обвинили в "нарушении границы".

7 сентября 2019 года Украина и Россия обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен, а также ряд политзаключенных.