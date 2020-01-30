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Умер бывший глава Верховного суда, первый министр юстиции Виталий Бойко

Бойко был знаковой личностью в истории украинской правовой системы.

Умер бывший глава Верховного суда, первый министр юстиции Виталий Бойко
Фото: Судебно-юридическая газета

В возрасте 82 лет умер бывший глава Верховного Суда Украины в 1994-2002 годах Виталий Бойко.

Об этом пишет профильное издание Sud.ua со ссылкой на его коллегу Галину Каныгину.

В 1990-1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины и параллельно исполнял обязанности главы Центральной избирательной комиссии. Занимался организацией первых выборов президента Украины, проведением Всеукраинского референдума по вопросу независимости.

В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове, а с 21 декабря 1994 года был избран главой Верховного Суда Украины. На этой должности он находился до своей отставки в октябре 2002 года.

В 2009 году был избран главой Высшей квалификационной комиссии судей.

Награждался почетными грамотами Президиума Верховного Совета УССР (1987) и Верховной Рады Украины (2001, 2002), почетным знаком отличия Президента Украины (1996), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2001), почетным знаком отличия Совета судей Украины (2002). Заслуженный юрист Украины (1997).

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