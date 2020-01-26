Скончался одиозный священник РПЦ, который призывал "взять Киев"

В России скончался бывший председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом информирует Интерфакс.

Ему был 51 год.

Как рассказали прихожане, Чаплин сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал. Скорая, которая приехала через 15 минут, констатировала смерть.

Чаплин с 2009 по 2015 год занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ.

Он известен своими одиозными заявлениями. В частности, священник неоднократно призывал "взять Киев".

"Крым - хорошее контрнаступление, но его мало. Киев наша потерянная древняя столица, центр Руси. Потерянная в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относится к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель также, как относились наши предки в 40-е годы, мы можем изменит эту ситуацию", - заявил он во время выступления в 2019 году.

Чаплин от лица РПЦ настоятельно рекомендовал православным не ходить на концерт американской певицы Мадонны. Также выступал с предложением создать православные народные дружины, которые смогут "навести порядок в своем месте проживания".

Он призывал бороться с сексуальным просвещением в школах. Также Чаплин требовал разрешить православным банкирам не платить проценты вкладчикам, потому что, по его мнению, это "ростовщичество". Кроме того, он высказывался за применение смертной казни в отдельных случаях.