Число заболевших коронавирусом достигло 2000 человек

Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае подтверждены у 2002 человек. Об этом свидетельствуют последние данные Национальной комиссии здравоохранения КНР, опубликованные в воскресенье, 26 января, пишет ВВС.

Таким образом, всего за сутки количество официально выявленных случаев заболевания выросло в полтора раза. Число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 56 человек, одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае.

"Председатель КНР Си Цзиньпин созвал совещание политбюро компартии, на котором заявил, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется", - говорится в сообщении.

В связи с этим китайские власти расширяют меры борьбы с распространением вируса. Так, парк развлечений "Диснейленд" в Шанхае с 25 января временно прекратил работу. С 26 января на неопределенный срок закроется и аналогичный парк в Гонконге.

Карантин, объявленный в 18 городах провинции Хубэй, фактически затрагивает более 56 млн человек. А город Тяньцзинь на севере страны с 27 января временно прекратит автобусное сообщение с провинциями.

Также в воскресенье стало известно о появлении коронавируса 2019-nCoV в Канаде.

Мужчина находится на лечении в одной из больниц Торонто. Он прилетел в Канаду из китайского города Гуанчжоу. Туда он добрался самолетом из города Ухань, с которого началось распространение коронавируса. По оценке медиков, "риск для жителей остается низким", подчеркнул мэр Торонто Джон Тори.

Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с вирусом, отчасти из-за того, что за пределами Китая подтвержденных случаев заражения пока немного.

Напомним, вчера сообщалось о 1400 подтвержденных случаях заболевания китайским вирусом. По меньшей мере 38 случаев зафиксированы в других странах и регионах, в том числе в Австралии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, США, Тайване, Макао, Малайзии, Непале, Японии, Вьетнаме, Южной Корее.