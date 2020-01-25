Путин делит Ливию, Brexit коснулся Африки, африканская любовь Трампа. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Ливия: неудача Меркель и предложение Путина

Одной из тем, имеющих важное значение для стабильности Африканского континента выступает Берлинская конференция по Ливии, которая должна была стать первым шагом для восстановления мира в стране. В ней приняли участие Россия, США, Египет, Турция, а также представители стран ЕС и ООН. На конференцию прибыли и лидеры противоборствующих сторон в гражданской войне, но встречаться друг с другом они отказались.

Фото: EPA/UPG Канцлер Ангела Меркель беседует с президентом РФ Владимиром Путиным во время Международной конференции по Ливии в Берлине, 19 января 2020.

Главнокомандующий антиправительственными силами Халифа Хафтар занял наиболее отстраненную позицию. В итоге мероприятие стало лишь промежуточным, так сказать очередным шагом в процессе урегулирования. Хотя наметился прогресс в вопросе прекращения поставок вооружений конфликтующим сторонам, но снова-таки данный аспект остается без четких юридических обязательств.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, по итогам конференции заявила, что Сарадж и Хафтар не общались на Берлинской конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно. Единого голоса для всех вовлеченных в конфликт сторон пока не вышло, и теперь каждый из них ожидает от другого выполнения всех обязательств. Сколько придется еще ждать этого остается вопросом без четкого ответа.

Самое интересное, впрочем, не то, что происходило в Мюнхене, а то, что произошло потом, во время выступления Путина на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Там он предложил странам-основателям ООН собраться вместе и решить на пятерых, как будет выглядеть новый миропорядок. Это чем-то напоминает Потсдам, если хотите.

"Пять держав несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, и, насколько я понимаю, увидели положительную реакцию: провести встречу глав государств - постоянных членов Совета безопасностей ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьёзному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующее послание лидерам пятерки", - заявил Путин.

Фото: EPA/UPG

Как вы видите, среди вопросов, которые президент РФ собирается адресовать лидерам пятерки, значится и ливийская проблема. Всё это показывает заинтересованность России в контексте большей вовлечённости в конфликт в этой стране.

Трамп и Африка: любит-не-любит

Но минувший форум в Давосе не обошелся и без скандалов. Во-первых, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит новые иммиграционные ограничения для въезда выходцев из 4 стран Африки. Речь идет о Нигерии, Судане, Танзании и Эритрее, т.е. стран с многочисленным мусульманским населением. Это может стать особенно сильным ударом для нигерийцев, имеющих в США многочисленную диаспору. Также это бьет по инициативам переходного правительства Судана, которое всеми силами стремится нормализовать отношения с Вашингтоном.

Фото: EPA/UPG Патрисе Мотсепе

Вторым скандалом стало эпатажное заявление миллиардера из ЮАР Патрисе Мотсепе в присутствии Трампа, о том, что «Африка любит Америку. Любит вас [Трампа]…». Африканцы желают США добра, ведь от процветания американцев зависит и процветание всей Африки. В итоге американский лидер внешне это оценил позитивно, но африканские социальные сети бурлили негодованием, в частности подчеркивалось, что Мотсепе никем не уполномочен говорить от имени всех африканцев.

Brexit коснулся Африки

Правительство Великобритании в контексте финализации процедур по Brexit огромное внимание уделяет теме развития всесторонних отношений со странами Африки. Для этого 20 января в Лондоне под девизом «Great for Partnership» был организован І-й Инвестиционный Саммит Великобритания-Африка.

О первостепенной значимости события говорит участие в нем британского премьер-министра Бориса Джонсона, который осознает, что после выхода из ЕС, на который приходится 43% экспорта Великобритании, произойдут изменения торговых потоков.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Борис Джонсон и гендиректор FunKidz Сиру Ваверу Вайтака возле стенда Small Robot Co во время Инвестиционного саммита Великобритания-Африка, Лондон, 20 января 2020

С 2017 года Лондон все больше интереса проявляет к африканским рынкам, и готов серьезно расширить свое присутствие на них. К примеру, не так давно были открыты новые посольства в Нджамене, Нуакшоте и Ниамее. Происходит укрепление связей не только со странами Британского Содружества, но и с Марокко, Мозамбиком, Намибией, Анголой, Сенегалом и Кот д’Ивуаром. Лишь по итогам 2018 г. британская торговля со странами Африки выросла сразу на 14%, а в 2019 г. еще на 7,5% до 36 млрд фунтов стерлингов. При этом ежегодный инвестиционный потенциал стран региона Лондон оценивает в почти 10 млрд фунтов стерлингов.

Борис Джонсон и принц Гарри, который также был участником саммита, позиционируют Великобританию в качестве идеального инвестиционного партнера для Африканского континента. Приоритетные направления сотрудничества: инвестиции в возобновляемые источники энергии, создание новых рабочих мест, развитие туризма и борьба с изменениями климата. Важнейшую роль в развитии отношений играет вступление в силу Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая заработает с 1 мая 2020 года.

Пока же по итогам Саммита были такие британские гиганты как Rolls Royce, GSK и Diageo подписали с африканскими партнерами соглашения на сумму в 6,5 млрд фунтов стерлингов. О реальной серьезности британского интереса к Африке говорит создание государственного фонда в размере 1,6 млрд фунтов для поддержания инициатив по созданию рабочих мест, а также готовность аккумулировать на эти цели дополнительно 2,4 млрд фунтов частных инвестиций.

Макрон отправляет дополнительные войска

Африканский Сахель продолжает лихорадить. Особенно неспокойная ситуация складывается в Буркина-Фасо. Здесь за последний месяц правительство дважды объявляло дни национального траура по жертвам террористов. В канун Рождества в провинции Сум погибли 35 человек, а 22 января в провинции Санмантенга две смертоносные атаки забрали жизни еще 36 лиц. В итоге буркинийкий парламент на днях проголосовал за принятие нормы о финансировании местных ополчений антитерростической бдительности.

Фото: www.vaticannews.va Солдат Буркина-Фасо стоит на страже в деревне в районе Сахель

Всё это объясняет, почему одним из первых в 2020 году крупных международных мероприятий по африканской проблематике стал Саммит Сахельской пятерки (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) во французском городе По. 13 января африканские лидеры и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы безопасности в обширной сахельской полосе. Данное событие было решающим для Парижа, поскольку после трагедии с гибелью 13 французских военных в Мали в декабре 2019 г. Макрон запросил у африканских партнеров четкого прояснения на счет будущего контртеррористической операции «Бархан».

С августа 2014 года 4500 французских военных ведут борьбу с многочисленными джихадистскими группировками в странах региона, но пока ожидаемый эффект по их нейтрализации не достигнут. Хотя все более явным становиться рост антифранцузских настроений, подпитываемый внешними силами.

По итогам встречи было принято решение, что местные правительства единогласно одобряют французское военное присутствие для восстановления контроля над проблемными зонами, где оперируют террористы. Был озвучен новый формат взаимодействия – «Коалиция Сахеля». Она создана с целью усиления координации вооруженных сил шести стран, а также для привлечения к операциям по стабилизации ситуации других африканских и европейских партнеров.

Ситуация требует быстрых действий, для этой цели в Сахель отправляется дополнительно 220 французских военных. Также стороны договорились о расширении военного содействия армиям стран региона, оказанию поддержки по восстановлению административного контроля над освобождаемыми территориями, и наращивание помощи для развития. Следующая встреча сахельской пятерки намечена на июнь 2020 г. в Нуакшоте, Мавритания.