Две кошки породы американский колор-пойнт погибли в самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявшем 22 января рейс Нью-Йорк - Москва.

Историю о гибели двух кошек опубликовало 24 января издание "База".

22 января официальный работник по сопровождению домашних животных на авиарейсах Максим Чумаченко вылетел в Москву, где была назначена пересадка на другой самолет – до Софии. При получении багажа в Москве он узнал, что две переноски с кошками были сильно повреждены, животные получили тяжелые травмы. Несмотря на оплаченные билеты категории "приоритетный груз", деликатный груз подвергся грубому обращению, сообщает Радио Свобода.

Максим Чумаченко рассказал, что после посадки в "Шереметьево" пассажир, летевший тем же рейсом, сказал ему, что кошек "швыряют" на разгрузке. Сопровождающий побежал к стойке представителя компании "Аэрофлот", но там, по его словам, ему объяснили, что животные "снимаются с борта последними".

Хозяин кошек – а в данном полете он сопровождал не чужих, а своих питомцев – в конце концов получил две сломанные переноски. Одна из них была повреждена настолько, что ее перевязали веревкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве, и до следующей посадки о судьбе третьей кошки Максим Чумаченко ничего не знал.

Двух травмированных кошек ему разрешили взять в салон, но это не помогло спасти животных, одна кошка умерла прямо в самолете, вторая – позднее, на столе у ветеринара. По предварительному заключению, оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке.

Кошки, которых перевозил Максим Чумаченко

У третьей кошки, летевшей трансфером, ветеринар диагностировал обморожение. Точные заключения экспертизы Чумаченко получит в понедельник, 27 января.

Как сообщалось, рейс из Киева в Анкару задержали на два часа из-за лишнего кота. У одного из пассажиров в багаже оказалось семь животных.