В провинции Элязыг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла.

Об этом сообщает в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Фото: twitter.com/AFAD

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 20:55 по местному времени в уезде Сивирдже.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 километров.

Толчки ощущались и в прилегающих к Элязыгу провинциях Турции, и на севере Сирии.

Первоначально сообщалось о четырех погибших в результате землетрясения и более 200 пострадавших, которые были госпитализированы.

Фото: twitter.com

Позже появилась информация о 14 погибших.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).

Волна подземных толчков дошла до Израиля. Землетрясение почувствовали жители центра, юга и севера страны.

В Турции постоянно происходят сильные землетрясения, так как страна расположена на нескольких сейсмических плитах. В августе 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек.