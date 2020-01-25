В провинции Элязыг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла.
Об этом сообщает в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 20:55 по местному времени в уезде Сивирдже.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 километров.
Heartbreaking.— Sanwo-Eko (@jidesanwooIu) January 24, 2020
A 6.8 magnitude earthquake hits #Elaziğ in eastern #Turkey.
Praying for all the victims 🙏🏼 #deprem pic.twitter.com/IxOfmh62jN
Толчки ощущались и в прилегающих к Элязыгу провинциях Турции, и на севере Сирии.
Первоначально сообщалось о четырех погибших в результате землетрясения и более 200 пострадавших, которые были госпитализированы.
Позже появилась информация о 14 погибших.
Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).
Волна подземных толчков дошла до Израиля. Землетрясение почувствовали жители центра, юга и севера страны.
В Турции постоянно происходят сильные землетрясения, так как страна расположена на нескольких сейсмических плитах. В августе 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек.