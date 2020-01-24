В Закарпатской области ночью произошло землетрясение магнитудой 3,0 балла

Информации о пострадавших не поступало.

В Закарпатской области ночью 23 января произошло землетрясение магнитудой в 3,0 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

"Источник землетрясения находился в районе г. Виноградов Закарпатской области на глубине 3 километра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оно было зафиксировано в 23 часа 6 минут. О разрушениях и пострадавших не сообщали.

Согласно со шкалой Рихтера, при землетрясение в 3 балла толчки ощущаются в закрытых помещениях, могут быть колебания предметов.

Напомним, что также небольшое землетрясение в Закарпатской области фиксировали в сентябре 2019 года. По данным сети отдела сейсмичности Карпатского региона, в 15:43 28 сентября в Закарпатской области в районы села Колочава зарегистрировали землетрясение магнитудой 2 балла и глубиной гипоцентра 3,8 км.