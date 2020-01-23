В Днепре скончалась девушка из-за взрыва петард на балконе

Сегодня утром, 23 января в днепровской больнице имени Мечникова скончалась 17-летняя девушка, которая получила черепно-мозговую травму из-за взрыва петард на балконе. Об этом на фейсбуке сообщил заместитель главврача больницы Александр Толубаев.

Он отметил, что девушку доставили в крайне тяжелом состоянии, после чего у нее была кома 3-й ступени тяжести.

"Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Нейрохирурги и анестезиологи больше суток боролись за жизнь пострадавшей, но 23 января в 9:00 девушка умерла", - написал Толубаев.

Напомним, инцидент произошел 21 января. В многоквартирном доме на улице Софьи Ковалевской. 17-летняя девушка и 32-летний мужчина решили взорвать большое количество петард на балконе. Взрыв был такой силы, что волной вынесло стекла в нескольких квартирах. В результате девушка получила открытую черепно-мозговую травму, а мужчине оторвало руку.