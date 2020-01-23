Пограничники не пустили в Украину трех российских политиков

Двое из них заявили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции.

Вечером, 22 января, в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев (Жуляны)" трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Рейсом из Лондона в "Борисполь" прибыл гражданин РФ, который является представителем провластной политической партии своей страны - "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ.

"Подтвердить цель своего визита он не смог, поэтому на основании Закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", - говорится в сообщении.

Еще двое российских политиков - представитель "Единой России" и коммунистической партии - не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев". Они прилетели рейсом из Минска. Оба заявили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Их вернули обратным рейсом.

Напомним, 3 декабря прошлого года при выезде из Херсона в Крым, на КПВВ "Каланчак", задержали члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. По предварительными данным, он ехал на подконтрольную территорию, чтобы поолучить украинский загранпаспорт.