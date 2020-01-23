Вооруженные грабители напали на дом руководителя лесхоза во Львовской области

Вечером в среду, 22 января, вооруженные люди в масках совершили разбойное нападение на частный дом руководителя Радеховского лесхоза Степана Данькевича.

Об этом сообщила полиция Львовской области в фейсбуке.Грабители унесли из дома ценные вещи и пытали членов семьи. От полученных травм скончалась 59-летняя женщина.

Правоохранители выяснили, что во время нападения в доме находились пять человек - 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей 1 и 5 лет.

"Нападавшие жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег ценностей, после чего завладели средствами и скрылись. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины.

"Для раскрытия этого резонансного преступления задействованы лучшие специалисты различных служб и подразделений полиции Львовщины. Работают эксперты, оперативники, следователи и сотрудники других служб. Мы прилагаем все усилия, чтобы установить лиц, причастных к нападению и убийству и задержать их", - сказал Виконский.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, которая совершила по меньшей мере пять вооруженных нападений на дома местных жителей.