Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность", - говорится в утренней сводке.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

Два обстрела произошли в районе ответственности группировки "Север": вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного. В результате один военный был ранен.

Напомним, на переговорах в Минске рассматривают девять возможных точек разведения сил и средств на Донбассе.