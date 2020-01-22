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Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем

Инцидент произошел 7 декабря 2019 года.

Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем

Судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко, которого в декабре прошлого года патрульные поймали пьяным за рулем авто, оправдал суд.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Правоохранители напомнили, что инцидент произошел 7 декабря 2019 года. По версии правоохранителей, Константин Бабенко нарушил дорожные правила при движении на повороте. По требованию патрульных он не остановился и в пытался скрыться. Когда его поймали, оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В протоколе задержания также указано, что машина Бабенко чуть не ударила машину полицейских.

"Слідство.Інфо" также опубликовало видео общения Бабенко с патрульными.

"Мы увидели, что судья пытался оттолкнуть правоохранителей, утверждал, что его надо "отпустить домой" и настаивал, что патрульные не имеют права его задерживать. В качестве аргумента Бабенко приводил утверждение о том, что он судья и имеет неприкосновенность. По просьбе патрульных удостоверить свою личность Бабенко отреагировал достаточно бурно: "Да хоть я убью кого-то сейчас, не имеете права! Затем устанавливайте! (Удостоверение судьи - ред.)," - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

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