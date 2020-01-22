В Киеве почтили память первых погибших в Революции Достоинства

Фото: Макс Требухов

В Киеве в среду почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры, которые стали первыми жертвами столкновений с силовиками во время Революции Достоинства.

Как сообщил корреспондент LB.ua, несколько десятков человек собрались на Майдане Независимости и проследовали с флагами и транспарантами до памятного знака на улице Грушевского возле стадиона "Динамо".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Подобное шествие проходит четвертый раз. Акцию проводят члены Третьей сотни Майдана, в которую входил Нигоян.

Напомним, белорус Михаил Жизневский умер от огнестрельных ранений, полученных 22 января 2014 года на улице Грушевского. В тот же день был убит Сергей Нигоян, а Роман Сеник получил смертельное ранение и скончался в больнице через три дня, не приходя в сознание. В их телах нашли картечь от охотничьего ружья и пули для остановки транспортных средств, которые использовал "Беркут". Следствие до сих пор не установило лиц, которые совершили эти убийства.

Юрия Вербицкого похитили вместе с еще одним активистом Игорем Луценко из помещения Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лес под Киевом, в разных местах. Игорю Луценко удалось спастись, а Юрий Вербицкий умер от переохлаждения.

Александр Бадера 22 января 2014 года был сильно избит во время противостояний с силовиками, но в больницу не обратился из-за опасности ареста. Полученные травмы оказались смертельными, он умер 28 января.