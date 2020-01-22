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Приговоренному к смертной казни в Малайзии украинскому певцу Золотареву отменили приговор

Он уже вернулся на родину.

Приговоренному к смертной казни в Малайзии украинскому певцу Золотареву отменили приговор
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины Роману Золотареву - экс-участнику шоу "Х-фактор" и "Битва хоров" отменили смертный приговор.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в фейсбуке.

"До ареста он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года Золотарев должен был вернуться в Украину из-за отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи", - написала Денисова

Во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур Золотарев задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 его приговорили смертной казни через повешение.

"Сразу же после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа с помощью - началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом посольства Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца", - рассказала Денисова.

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