ФСБ задержало и вывезло в Москву крымчанина, обвинив его в шпионаже для СБУ

В России ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Российские силовые структуры задержали и этапировали в московский изолятор "Лефортово" жителя аннексированного Крыма Ивана Яцкина, которого обвиняют в госизмене.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщают "Граты".

Адвокат Яцкина Николай Полозов рассказал, что "ФСБ осуществило спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности", так что о судьбе Яцкина стало известно только сейчас - задержан он был еще в октябре 2019 года .

По версии следствия, Яцкин якобы собирал для СБУ данные о сотрудниках МВД России в Крыму, которые затем передал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение. По этому обвинению в РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначения" ни в чем не повинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других", - прокомментировал ситуацию Полозов.

По словам адвоката, Яцкин страдает рядом серьезных заболеваний, лечение которых в российском заключении является "непозволительной роскошью".

Полозов также отметил, что Яцкин сообщил ему о давлении и угрозах семье со стороны российских правоохранителей. При этом физического давления на него не оказывали, что адвокат связывает с оперативным этапированием из Крыма в Москву.

"Пока непонятно, давал ли он какие-то показания или нет. Он дезориентирован в СИЗО, сложно что-то сказать определенно, пока я не видел материалы дела", - сказал адвокат.

Напомним, по данным "Крымской правозащитной группы", Россия только по "крымским делам" удерживает за решеткой минимум 89 человек.