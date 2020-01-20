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СБУ подтвердила проведение обысков у Рищука, Мангера и Гордеева

На данный момент девятерым лицам сообщено о подозрении.

СБУ подтвердила проведение обысков у Рищука, Мангера и Гордеева
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности в Херсоне провели обыски у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

Правоохранители установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Екатерину Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств.

"Расследование убийства Екатерины Гандзюк - резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

На данный момент девятерым лицам сообщено о подозрении.

Напомним, сегодня, 20 января, СБУ и прокуратура начали обыски по делу о нападении на Гандзюк. Сообщалось, что правоохранители провели около 30 обысков. Также был задержан один из обвиняемых по делу - бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский.

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