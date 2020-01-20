На оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека, - СБУ

На оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека.

Об этом сообщили в Службе безопасности на запрос "Радио Свобода".

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишены свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Офис генпрокурора открыл 14 дел по свидетельствам освобожденных украинцев.