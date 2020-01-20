Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
ГлавнаяОбществоЖизнь

На оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека, - СБУ

Такие данные предоставила Служба безопасности.

На оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека, - СБУ
Архивное фото
Фото: телеграм канал Офис Президента

На оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 184 человека.

Об этом сообщили в Службе безопасности на запрос "Радио Свобода".

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишены свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Офис генпрокурора открыл 14 дел по свидетельствам освобожденных украинцев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также