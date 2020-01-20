Министр образования признала провал эксперимента с использованием электронных учебников

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что эксперимент по использованию электронных образовательных материалов в пилотных школах завершился негативно из-за неудовлетворительного качества электронных образовательных материалов, но в будущем будет возобновлен.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас был такой эксперимент, он завершился, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная - перед тем как внедрять такое популярное словосочетание, как электронный учебник, надо его пропилотировать", - рассказала Новосад.

По словам министра, в рамках эксперимента были закуплены планшеты на тысячу школ, но главная проблема оказалась на этапе закупки электронных учебников.

"Министерство объявило конкурс, но то, что нам подали производители - это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники - это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за публичные средства и попадало в школы. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами - это просто какие-то pdf-ки к которым где-то пристроили звук, где фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен", - констатировала она.

Новосад подчеркнула, что с такими материалами качество обучения абсолютно не изменится.

В связи с этим, в конце 2019 года она приняла решение приостановить проведение данного конкурса.

В то же время, Новосад отметила, что эксперимент по пилотированию электронных учебников будет возобновлен.

"Мы сделаем вторую попытку. На этот год мы снова заложили деньги на электронные учебники и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и новые требования к экспертизе этих учебников, а также начать диалог с производителями", - заявила министр.

Напомним, Министерство образования и науки объявило конкурс проектов электронных учебников для 2, 5, 6, 10 и 11 классов в апреле прошлого года.

В 2018 году государство напечатало 4,12 млн экземпляров учебников для первоклассников общей стоимостью 198,77 млн гривен