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Минобразования взяло еще один год на обустройство теплых туалетов в школах

В 2020 году на строительство теплых туалетов предусмотрено 26 млн гривен. 

Минобразования взяло еще один год на обустройство теплых туалетов в школах
Архивное фото
Фото: eadaily

Министерство образования продлило еще на один год обустройство теплых туалетов в школах. Об этом министр образования Анна Новосад рассказала агентству "Интерфакс-Украина".

"Дедлайн - это конец 2020 года. По хорошему, тех средств, которые им выделялись в 2019 году, и софинансирования области должно было хватить, чтобы закрыть этот вопрос. Еще момент, что мы не давали средства на те малокомплектные учреждения, которые имеют менее 25 человек, так как предполагается, что они будут оптимизироваться", - сообщила Новосад.

Министр отметила, что правительство продолжает политику "Достоинство ребенка" по построению теплых туалетов. В 2020 году на это предусмотрено финансирование в размере 26 млн гривен.

Относительно архитектурной доступности школ для детей с особыми образовательными потребностями, в Украине 9 тысяч 406 школ оборудованы пандусами и поручнями, лифты и подъемники есть только в 95 заведениях и специально оборудованные туалетные комнаты есть в 775 школах.

"В тех школах, которые сейчас строятся с нуля, по крайней мере, в большинстве школ, где я была, есть лифты. Но если мы говорим о старых школах, то подняться выше, чем первый этаж, довольно сложно", - отметила Новосад.

Она также отметила, что оборудовать каждую из школ лифтами, которые бы поднимали на все этажи, будет сложно, но можно по-разному обустраивать образовательное пространство, чтобы в условиях ограниченных ресурсов, однозначно были доступны первый и второй этажи.

Напомним, предыдущее правительство намеревалось обеспечить теплыми туалетами все школы еще до 2020 года.

В декабре 2018 года Минобразования выделяло 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах.

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