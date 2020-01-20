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В Днепре горело общежитие медколледжа

Погибших и пострадавших нет.

В Днепровском общежитии медицинского колледжа на проспекте Богдана Хмельницкого был пожар. Об этом сообщила на пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел сегодня, 20 января. Прибыв по нужному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огонь уничтожил мебель и имущество жителей комнаты. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров.

Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС

На момент возникновения пожара в здании общежития находилось 86 человек и один человек персонала, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия подразделений ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Пожар был локализован в 7:32 и ликвидирован в 7:43. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 24 человека личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, 19 января в Киеве на Троещине произошел пожар в 16-этажном доме, из-за чего пострадала женщина 1940 г.р. Спасатели обнаружили ее в общем коридоре у лифта. Пострадавшую вынесли из дома и передали медикам. О причинах пожара не сообщалось.

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