В зоне ООС погиб солдат 72 бригады Валерий Закусило

У него остались супруга и двое дочерей.

В зоне боевых действий на Донбассе 18 января погиб солдат 72 омбр им. Черных Запорожцев Валерий Закусило.

У него остались жена и две дочери, сообщили на странице бригады в Facebook.

"18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72 бригады Черных Запорожцев старший солдат Валерий Закусило. Командование и личный состав бригады благодарны за службу Валерию и высказываем слова соболезнования в связи с непоправимой утратой жене Надежде, дочкам Анжелине и Адель, родным и близким нашего воина", – говорится в сообщении.

Фото: acebook.com/72.brigade.best Валерий Закусило