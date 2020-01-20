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В зоне ООС погиб солдат 72 бригады Валерий Закусило

У него остались супруга и двое дочерей. 

В зоне боевых действий на Донбассе 18 января погиб солдат 72 омбр им. Черных Запорожцев Валерий Закусило.

У него остались жена и две дочери, сообщили на странице бригады в Facebook. 

"18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72 бригады Черных Запорожцев старший солдат Валерий Закусило. Командование и личный состав бригады благодарны за службу Валерию и высказываем слова соболезнования в связи с непоправимой утратой жене Надежде, дочкам Анжелине и Адель, родным и близким нашего воина", – говорится в сообщении.

Валерий Закусило
Фото: acebook.com/72.brigade.best
Валерий Закусило
Напомним, 18 января также были ранены 10 украинских военных. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия. 

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