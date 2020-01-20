Движение организовано от станции "Лесная" до "Святошин".

В Киеве из-за поломки на "красной" ветке метро закрывали станции "Житомирская" и "Академгородок".

Об этом в 9 утра сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Движение "Лесная – "Святошин". "Житомирская" и "Академгородок" не работают. Устраняется неисправность на колее метрополитена. Ориентировочное время работ – 15-20 минут", – уточнили в пресс-службе.

Об открытии сообщили в 9:14. Все станцию работают в штатном режиме.

Напомним, 30 декабря 17:30 из-за анонимного сообщения о минировании в Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" на красной ветке.