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В Тегеране опознали 169 жертв сбитого украинского лайнера

Всего в авиакатастрофе погибли 176 человек.

В Тегеране опознали 169 жертв сбитого украинского лайнера
Фото: EPA/UPG

В cудебно-диагностическом центре Тегерана сообщили, что число опознанных жертв крушения украинского самолета МАУ достигло 169 человек. Об этом информирует агентство Fars.

Представитель центра также указал, что на сегодня "тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям".

Он добавил, что тела переданы родственникам, которые ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

Тела 11 украинцев, среди которых двое пассажиров и девять членов экипажа, вернули в Украину 19 января.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

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