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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания

Полиция предотвратила столкновения между левыми и правыми.

Фото: Макс Требухов

На Михайловской площади Киева в воскресенье прошла акция, которую левые организовывают ежегодно в день трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году.

Как сообщает корреспондент LB.ua, акция-протест против ультраправого насилия состоялась в окружении полиции неподалеку от здания МИД Украины.

Фото: Макс Требухов

Владимир Чемерис
Фото: Макс Требухов
Владимир Чемерис

Фото: Макс Требухов

Одновременно с ними на площадь пришли правые, которые решили почтить память жертв левого террора.

Фото: Макс Требухов

Сначала они попробовали бросаться яйцами в левых, но этому воспрепятствовала полиция. Но в конце акции, когда левые начали расходиться, в них полетели петарды, после после чего правоохранители задержали около 10 человек.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В полиции инцидент пока не комментировали.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Коцаба
Фото: Макс Требухов
Коцаба

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