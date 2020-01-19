На Михайловской площади Киева в воскресенье прошла акция, которую левые организовывают ежегодно в день трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году.
Как сообщает корреспондент LB.ua, акция-протест против ультраправого насилия состоялась в окружении полиции неподалеку от здания МИД Украины.
Одновременно с ними на площадь пришли правые, которые решили почтить память жертв левого террора.
Сначала они попробовали бросаться яйцами в левых, но этому воспрепятствовала полиция. Но в конце акции, когда левые начали расходиться, в них полетели петарды, после после чего правоохранители задержали около 10 человек.
В полиции инцидент пока не комментировали.