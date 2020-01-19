Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году

Минюст обнародовал статистику самых популярных имен, которыми украинцы называли своих детей в 2019 году. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Киеве популярными женскими именами стали: Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а мужскими - Александр, Дмитрий, Матвей и Марк.

Рейтинг в Киевской области: Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана у девушек, у мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Кроме этого, в Минюсте назвали самые популярные редкие имена, которыми родители называли своих детей в столице и области.

В Киеве: женские - Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, а мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай и Спартак.

По области: женские - Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян и Орияна, а мужские - Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

Всего в 2019 году в Киеве свидетельство о рождении получили 32 634 дети, в области - 14 361 ребенок.

Ранее в Раде предлагали запретить называть детей Януковичами и Золушками.