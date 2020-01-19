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На Донбассе погиб украинский военный, 10 бойцов - ранены

Боевики совершили бомбардировку с беспилотника и применили тяжелую артиллерию.

На Донбассе погиб украинский военный, 10 бойцов - ранены
Фото: EPA/UPG

В субботу, 18 января, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный, еще 10 получили ранения.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески боевики стреляли из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой зафиксировали 16 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя открыли огонь из БПЛА, противник сбросил два гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка стреляли из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово.

Напомним, 17 января на Донбассе произошло восемь обстрелов, потерь не было.

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