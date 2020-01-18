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Боевики открыли огонь у Песков, один военный ранен

Обстрел произошел в субботу.

Боевики открыли огонь у Песков, один военный ранен
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 17 января, в зоне боевых действий на Донбассе состоялось восемь обстрелов. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенных пунктов Красногоровка, Широкино, Павлополь, Васильевка.

Три обстрела по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенных пунктов Орехово, Луганское.

Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

В субботу, 18 января, российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. В результате один украинский защитник получил ранения.

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что за 2019 и начало 2020 года в зоне ООС погибли 132 украинских военных.

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