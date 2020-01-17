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За 2019 и начало 2020 года в зоне ООС погибли 132 украинских военных, – Офис генпрокурора

Ранены были более 700 военнослужащих.

За 2019 и начало 2020 года в зоне ООС погибли 132 украинских военных, – Офис генпрокурора

В 2019-начале 2020 года в результате атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 украинский военный, 519 были ранены. В Луганской области за этот период погиб 31 военный, ранения получили 197.

Такие данные предоставили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Отмечается, что ОГП контролирует расследование и судебное разбирательство по каждому факту гибели военных в зоне ООС от обстрелов "ДНР" и "ЛНР". 

"При процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры следователи Нацполиции начали расследование по факту обстрела боевиками "ДНР" 15 января 2020 года промышленной зоны Авдеевки, в результате чего погиб военный ВСУ", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Также расследуется убийство снайпером украинского военного, которое произошло 16 января в с. Новозвановка Луганской области. Снайперский обстрел велся по направлению из оккупированного с. Калиновое.

Напомним, погибшим 15 января в зоне ООС военным является старший солдат 92 омбр им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин. Он был убит выстрелом снайпера в лицо.

16 января, когда противник убил еще одного защитника, огонь за стуки открывался девять раз. 

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