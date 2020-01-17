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В центре Киева возобновили движение транспорта после праздников

Мимо Софийской площади восстановили транспортное движение. 

В центре Киева возобновили движение транспорта после праздников
Фото: Центр організації дорожнього руху

Возле Софийской площади в Киеве возобновили автомобильное движение после новогодних праздников. Об этом на фейсбуке сообщил Центр организации дорожного движения.

Владимирский проезд с сегодняшнего дня полностью открыт для автотранспорта.

"С сегодняшнего дня мы сняли ограничения проезда, которые действовали во время новогодних празднований возле Софийской площади. Разрешили движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади, а также на участке Владимирского проезда от Малой Житомирской до Михайловской", - сказано в сообщении.

Напомним, ограничения движения в центре Киева начали действовать с 14 декабря 2019 года. Главную елку страны зажгли 19 декабря, на День святого Николая. 

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