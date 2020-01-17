В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Броварах Киевской области в одной из общеобразовательных школ неизвестный распылил слезоточивый газ.

ЧП произошло на третьем этаже, учебный процесс приостановили. Об этом сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Чтобы избежать тяжких последствий, всех учеников эвакуировали из школы. В медицинские учреждения никого не госпитализировали", – добавили правоохранители.

Полиция выясняет, кто распылил газ, опрашивает детей, их родителей и работников школы.

Напомним, в декабре в городе Буча Киевской области два ученика во время словесной перепалки на перерыве в школе распылили газовые баллончики. На плохое самочувствие пожаловались 15 учеников, у некоторых детей диагностировали ожоги глаз, но в госпитализации они не нуждались.