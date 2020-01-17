Во Львове двое мужчин на автомобиле Skoda Fabia похитили платежный терминал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в фейсбуке.

Отмечается, что около 2 часов ночи патрульные получили ориентировку на легковой автомобиль Skoda Fabia с надписями одной из фирм, занимающейся перевозкой. В сообщении говорилось, что два человека на улице Огиенко сняли терминал, положили его в упомянутое транспортное средство и поехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Автомобиль подозреваемых заметил около 3 часов ночи экипаж роты тактико-оперативного реагирования, обследуя близлежащие территории - на пересечении улиц Городецкая - Модеста Менцинского.

Фото: facebook.com/lvivpolice

В салоне находился 29-летний водитель (он лишен прав, за управление в состоянии наркотического опьянения и проходит по нескольким кражам в разных отделах полиции) и 28-летний пассажир, также ранее судимый. Оба - местные жители.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Фото: facebook.com/lvivpolice

В салоне машины нашли инструменты, которыми они могли совершить преступление.

Задержанные рассказали, что оставили терминал в парке "Цитадель" у гаражного кооператива, предварительно достав из него все деньги. Другой экипаж ТОРа нашел терминал в парке.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Напомним, в сентябре прошлого года в Закарпатской области задержали банду грабителей терминалов I-Box.