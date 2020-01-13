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СБУ раскрыла злоумышленников, которые под видом журналиста угрожали консулу Польши во Львове

Ими оказались двое мужчин, причастных к противоправному оформлению "Карты поляка. 

СБУ раскрыла злоумышленников, которые под видом журналиста угрожали консулу Польши во Львове
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины установила лиц, которые под видом журналиста-расследователя присылали письма с угрозами на почту Генерального консульства Польши во Львове.

Злоумышленниками оказались два жителя Львова, причастных к противоправному оформлению "Карты поляка", о которых и шла речь в материалах журналиста. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Злоумышленники решили отомстить расследователю. Они зарегистрировали электронную почту, с которой поступали угрозы в Генконсульство и польскую громаду Львова", – пояснили в СБУ.

Во время обыска у злоумышленников обнаружили доказательства их причастности, в том числе, отправленные письма и проекты новых в ноутбуке. По факту угрозы убийством начало уголовное производство.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, в 2017 году в Украине временно прекратили работу все консульства Польши после обстрела Генконсульства во Львове из гранатомета. В результате никто не пострадал, но польские дипломатические учреждения приостановили свою работу, требуя надлежащей охраны.

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