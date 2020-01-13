Чиновники зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм.

СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 млн гривен.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Организаторы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты.

При этом подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости, и используя материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" средства участники сделки выводили в "тень", в общем злоумышленники присвоили 25 млн гривен бюджетных средств.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

В отношении чиновников Днепровского горсовета начато уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, раннее СБУ разоблачила руководителей одного из департаментов горсовета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции детских садиков. По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн гривен. Чиновники искусственно завышали стоимость выполненных работ и использованных материалов.