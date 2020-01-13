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Кабмин намерен отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет

Кабмин отменит 43 из 110 форм Государственной службы. 

Кабмин намерен отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет
Фото: Макс Левин

Кабинет министров намерен отменить 43 из 110 форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет у себя в телеграме. 

"Планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводим последние несколько месяцев", - написал он.

В частности, среди таких форм - отчеты об использовании и запасах топлива, о продажах и запасах товаров в оптовой торговле, использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, о производстве и реализации промышленной продукции, об объемах реализованных услуг, отчет о труде, а также отчет о деятельности общественной организации и другие.

"Главная идея реформы: не собирать у предприятия информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленских решений ("собираем, потому что всегда собирали")", - отметил Дубилет.

Напомним, 24 декабря 2019 года Кабмин запустил онлайн-сервис check.gov.ua, при помощи которого можно проверять квитанции в электронной форме. Пока к сервису подключены только ПриватБанк и monobank.

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