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Кабмин выплатит по 200 тыс. гривен родственникам погибших украинцев с самолета МАУ

Кроме того, родственники погибших могут получить компенсацию от Ирана.

Кабинет министров выплатит по 200 тыс. гривен родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую", - сказал глава правительства.

Авиакомпания МАУ согласно с коллективным договором выплатит компенсацию родственникам членов экипажа.

Кроме того, родственники погибших могут получить компенсацию от Ирана.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - сказал Гончарук.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

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