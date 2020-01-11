Признание Ирана и советский хребет

Иран признал, что сбил авиалайнер украинской компании МАУ . Якобы найдены виновные. Многие настаивают: это – случайность. А Киев, настаивая на компенсации, показал хребет.., правда, советский. При этом от РФ пока официально никто и ничего не требует.

Фото: president.gov.ua

Президент Ирана Хасан Роухани признал: его страна сбила пассажирский авиалайнер «Международных украинских авиалиний», который летел из Тегерана в Киев. Была допущена ошибка – как уведомил глава государства, – которая стоила 176 человеческих жизней.

Знаете, почему иранское руководство поспешило об этом заявить сейчас, невзирая на предыдущие попытки спрятать на месте крушения улики, доказывающие причастность иранских военных к случившейся трагедии? Они побоялись, что против Ирана будут введены дополнительные секторальные санкции (как было с Россией после уничтожения MH-17) со стороны уже не только США, но и других государств – таких, как, положим, Канада и Великобритания.

Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Конечно же, кто-то может сказать, что Иран 40 лет пребывает под санкциями, что ему всё равно. Однако ситуация стала очевидной. Обломки – прямо под ногами, и все части самолёта в дырах от ракетного удара. Во время противостояния с США, которое может перерасти в нечто большее, иранцам не нужны лишние проблемы. Они понимают, что только Европа может сдержать Трампа от пущей эскалации близ границ Ирана. Лишиться поддержки всего Запада – та роскошь, которую персы себе позволить не могут.

Фото: EPA/UPG Хасан Рухани

И эта ситуация отлично демонстрирует правоту Трампа, когда он говорит о необходимости полного ядерного разоружения Ирана. Это – обезьяна с гранатой. Гранатой, которая может уничтожить довольно много человеческих жизней, если ей предоставить такую возможность.

Однако самое интересное – это то, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) признал свою вину в содеянном. Напомню, что ныне покойный генерал Сулеймани являлся руководителем – если уж совсем просто – разведывательного подразделения этой структуры.

О чём это говорит? О том, что снова-таки Трамп правильно сделал, когда внёс это иранское ведомство в список террористических организаций.

Многие уже заговорили о том, что крушение самолёта и убийство Сулеймани приведёт к ослаблению позиций КСИР и даже к либерализации Ирана. Мы не склонны в это верить, так как при действующем режиме клериков этого не может произойти. Аятоллы никогда не откажутся от такой силы, как КСИР по одной простой причине: она должна их защищать от любых социальных потрясений. И это недавно было доказано на практике. В очередной раз следует пояснить: КСИР – инструмент, виной всему – правящий класс.

Что касается самого признания иранских властей в катастрофе. Многим было известно, что системы ТОР М-1, о которых говорили в СНБО Украины, - это российские ракетные установки по типу земля-воздух. Именно при их помощи был произведен условными иранскими силами этот удар по лайнеру МАУ. К слову, сами ракетные системы были закуплены у России ещё в 2006 году для защиты иранской АЭС Бушер (входит в систему ядерной программы Ирана).

Фото: EPA/UPG

Проблема заключается в том, что к этим системам имели доступ все: как пользователи, так и поставщики. И по-хорошему необходимо требовать от России, чтобы та прекратила оснащать иранский и другие режимы опасным вооружением и комплектующими. Здесь можно сразу вспомнить, как в КНДР отправлялись российские инженеры-ядерщики для развития ядерной программы, как сирийский диктатор получал системы ПВО, а ливийский генерал – наёмников из РФ.

Об этом также необходимо думать при анализе общей ситуации. И не только Украине, но и тем нашим международным партнёрам, которые пытаются всё превратить в фарс, заявив о невнимательности иранцев.

Признание Ираном своей вины и предоставление доступа всем заинтересованным сторонам в исследовании улик с места катастрофы – важный шаг, позволивший Тегерану избежать реальных проблем. Впрочем, с другой стороны, американцы могут использовать как угрозу механизм санкций на протяжении всего периода расследования, которое может длиться предельно долго. Поэтому иранскому руководству важно закончить всё это так быстро, как только это возможно.

Соотносительно реакции украинских властей. На протяжении всего кризисного периода можно было воспользоваться британским «highly likely», но этого сделано не было. Радует, что профильный комитет занял такую твёрдую позицию. Уж если решил собрать закрытое заседание в следующий понедельник, значит так и сделает. И наплевать, что уже всё стало известно. Знаете, в чём проблема на самом деле? Хребет всё ещё советский…