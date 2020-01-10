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За 10 лет у "Укроборонпрома" украли почти 1 млрд гривен, - экс-нардеп Найем

В отношении концерна или предприятий-участников открыты почти 600 уголовных дел.

За 10 лет у "Укроборонпрома" украли почти 1 млрд гривен, - экс-нардеп Найем
Фото: uanova.net

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет у государственного концерна украли 896 млн гривен.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Миллиард гривен. Почти столько украли у "Укроборонпрома" за последние 10 лет. Это - около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам", - сообщил Найем.

По его словам, в среднем

в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования открывали одно уголовное производство еженедельно. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны.

"И это только то, что официально зафиксировано. Реальные объемы, очевидно, значительно больше", - добавил замгендиректора концерна.

Найем отметил, что за все время существования "Укроборонпрома" его руководители самостоятельно инициировали только половину - 251 уголовное производство. За шесть месяцев новое руководство концерна обнаружило и передало в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производства.

"В частности, инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного комитета Рады, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и при пособничестве экс-руководителей самого «Укроборонпрома» и его отдельных предприятий", - уточнил он.

Напомним, бывший народный депутат Мустафа Найем стал заместителя гендиректора концерна "Укроборонпром" в ноябре прошлого года. С сентября 2019-го гендиректором концерна является Айварас Абромавичюс.

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