Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен

Правоохранители объявили подозрение экс руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба департамента кибербезопасности полиции.

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины.

"Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", - говорится в сообщении.

В киберполиции отмечают, что должностные лица Дельта Банка для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введения временной администрации.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причинение должностными лицами АО "Дельта Банк" убытков в сумме 4,4 миллиарда гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к противоправной деятельности.

Напомним, в феврале 2017 экс-главу совета директоров Дельта Банка Елену Попову и еще трех лиц заподозрили в хищении 1,7 млрд гривен средств банка. Деньги выводились на ООО "Бонни и Клайд".

В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.

10 мая 2019 года Генпрокуратура возобновила дело о выводе почти $50,63 млн из Дельта Банка.

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка Николаю Лагуну.